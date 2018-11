"Die gute alte Zeit" - Nostalgie spielt Populisten in die Hände

Ein wenig überraschendes Ergebnis der Studie zeigt auch: Je älter die Befragten, desto eher erfreuen sie sich "der guten alten Zeit". Jugendliche unter 25 sind am wenigsten empfänglich für nostalgische Gefühle (52 Prozent), während es bei den 56- bis 65-Jährigen über zwei Drittel der Befragten sind (70 Prozent). Über alle Altersgruppen hinweg sehen Frauen (47 Prozent) die Vergangenheit seltener durch eine rosa Brille als Männer (53).

„Nostalgie ist auch ein Indiz für ein hohes Maß an Verunsicherung in der Gesellschaft“, sagt Isabell Hoffmann, Europaexpertin der Bertelsmann Stiftung und Mitautorin der Studie. "Nostalgie ist nichts Negatives, aber im politischen Rahmen kann sie negative Effekte haben, wenn sie zur negativen Mobilisierung genutzt wird"; führt Hoffmann gegenüber dem KURIER aus. "Diese Stimmungslage kann man nicht weg diskutieren. Man muss nur als Politik der Mitte Wege finden, damit umzugehen."

Derzeit aber machten sich Parteien die Nostalgie zunutze, die mit Referenzen an die Vergangenheit, Verunsicherung und Ängste bei den Wählern schüren möchten: „Der Blick in die USA und Großbritannien zeigt, dass interessanterweise gerade jene, die eine Rückkehr zu alter Größe und Stabilität versprechen, bisher vor allem Unruhe und Auseinandersetzungen ausgelöst haben“, so Hoffmann.

Skepsis gegenüber Einwanderung bei Nostalgikern

Klar zeigt sich auch bei den Anhängern der vermeintlich besseren Vergangenheit: Sie sind kritischer gegenüber der EU und deutlich ablehnend gegenüber Einwanderung. Die Mehrheit der Nostalgiker (53 Prozent) ist überzeugt, dass Migranten den Einheimischen „Jobs wegnehmen“ und nur 45 Prozent von Ihnen sind überzeugt, dass „Einwanderung gut für die Wirtschaft ist.