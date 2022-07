Die Fehlerkette, die den Mord an Japans Premierminister ermöglichte

2,5 Sekunden - soviel Zeit verging zwischen dem ersten Schuss auf Shinzo Abe, der ihn verfehlte, und dem zweiten, tödlichen. Genug Zeit, um den japanischen Ex-Ministerpräsidenten zu retten, sagen japanische und internationale Sicherheitsexperten, mit denen Reuters sprach.

Nach dem Sichten vom Filmmaterial des Anschlags bewerten sie die Lage so: Leibwächter hätten den 67-Jährigen abschirmen oder aus der Schusslinie entfernen und ihm damit das Leben retten können. Dass das nicht gelang, sei die Folge einer Reihe von Sicherheitsmängeln.

Abe war am 8. Juli bei einer Wahlveranstaltung in der westjapanischen Stadt Nara niedergeschossen worden und Stunden später seinen Verletzungen erlegen. Die Tat sorgte in Japan - einem Land, in dem sowohl Waffenkriminalität als auch politische Gewalt äußerst selten sind - für Fassungslosigkeit. Die japanischen Behörden, darunter auch der Premierminister Fumio Kishida, räumten Sicherheitsmängel ein und die Polizei leitete Ermittlungen ein.