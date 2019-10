Die EU-Gipfel-Einigkeit endete beim Brexit-Deal

Für Gefühlsausbrüche in der Öffentlichkeit ist Österreichs Übergangskanzlerin nicht gerade bekannt. Wenn von Brigitte Bierlein beim EU-Gipfel in Brüssel also ein „das ist sehr bedauerlich“ zu hören war, war der Ärger also offenbar recht groß.

Der Unmut der Kanzlerin sowie der fast aller anderen EU-Staats- und Regierungschefs galt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Denn der französische Präsident ließ sich während des bis Freitag, zwei Uhr früh, andauerenden Gipfeltreffens nicht umstimmen: