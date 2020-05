Die Bretagne setzt Hollande unter Druck

Der Aufmarsch von über zehntausend Bauern, Fischern, Frächtern, Kaufleuten, Fabrikanten und Arbeitern am Samstag in der Stadt Quimper, in der westfranzösischen Region Bretagne, mündete in Zusammenstöße mit der Polizei, als ein Teil der Demonstranten den Amtssitz des Präfekten (der höchste Staatsbeamte vor Ort) zu stürmen versuchte. Bereits in der Vorwoche war es bei Demonstrationen in dieser westfranzösischen Gegend zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Sondereinheiten der Polizei gekommen, wobei ein Demonstrant durch einen Sprengsatz die Hand abgerissen worden war. Die Proteste richten sich sowohl gegen die Einführung einer LKW-Maut und als auch gegen die zahlreichen Betriebsschließungen, die in den letzten Wochen die Bretagne erschüttert hatten.

Bei diesen Ereignissen handelt es sich um die erste wirklich bedrohliche Protestbewegung für die linke Staatsführung um den sozialistischen Präsident Francois Hollande. Das ist insofern überraschend, als in der Bretagne eine breite Mehrheit bei den Präsidentenwahlen 2012 für Hollande gestimmt hatte, und die Minister bretonischer Provenienz eine einflussreiche Phalanx in der rotgrünen Regierung bilden. Außerdem war die LKW-Maut, die jetzt die Unruhen auslöste, als sogenannte „Öko-Abgabe“ bereits unter dem bürgerlichen Vorgänger von Hollande, dem konservativen Staatschef Nicolas Sarkozy, von allen politischen Parteien einhellig beschlossen worden. Sie sollte der Finanzierung alternativer und sauberer Verkehrsmittel dienen und jetzt, am ersten Jänner 2014, in Kraft treten.

Anti-Steuer-Proteste in Frankreich