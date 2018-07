Die bedächtige Stimme hinter den Mächtigen in Brüssel

Nicht alles, was ein Kommissionssprecher weiß, darf er auch sagen. Das treibt die Journalisten beim Midday mitunter zur Weißglut, sei aber im Interesse der Sache manchmal nötig, sagt Wigand. „Dafür gibt es ja“, und da muss der sonst so kooperative Kommissionssprecher doch grinsen, „an die 50 Arten, „kein Kommentar“ zu sagen“. Dass das Ganze in fehlerfreiem Englisch und Französisch zu geschehen hat, ist für einen Sprecher in Brüssel selbstverständlich.

Vierzig-Stunden Wochen kennt der Vater dreier kleiner Töchter hier nicht. Sind es fünfzig Stunden oder mehr? Wigand lächelt. Sicher ist nur: Dem begeisterten Jazz-Rockgitarristen, der immerhin ein Jahr lang Musik studiert hat, bleibt kaum Zeit für sein Hobby. Auch das Komponieren, das Spielen in einer Band – alles hat vorerst Pause.

Was jetzt seine Zeit beansprucht, sind die großen Arbeitsbereiche Justiz, Verbraucherschutz und Grundrechte. Beim Thema Arbeit und Soziales kamen zuletzt viele Anfragen direkt aus Österreich: Entsenderichtlinie oder Familiengeld-Indexierung. Wer wissen will, ob die EU-Kommission das Vorgehen der Regierung in Wien für EU-kompatibel ansieht, muss bei Christian Wigand nachfragen.

Der Bereich, der ihn derzeit aber am meisten beschäftigt, ist die Rechtsstaatlichkeit in der EU, wie etwa in Polen, Ungarn oder Rumänien. Dieses Thema sieht der Absolvent der Diplomatischen Akademie in Wien als eine „als gefährlich für ganz Europa. Denn das gefährdet eine Gemeinschaft, die auf Regeln beruht.“