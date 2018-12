Die Aufgaben für Merkels Nachfolger

Die nächste Bewährungsprobe wird die Zusammenarbeit mit Angela Merkel sein. Sie gibt nach 18 Jahren zwar den Vorsitz ab, aber nicht das Kanzleramt. Und so lange die Koalition nicht auseinanderfällt, wird sie weiter den Ton und Kurs angeben, wenn auch mehr im Hintergrund.

Einem potenziellen Parteivorsitzenden Merz wird dies einiges abringen. Zwar betonte er, dass die alte Geschichte vergessen sei – er also überwunden hat, dass sie einst Fraktionschefin wurde. Doch Freunde und Beobachter bleiben skeptisch ob der Harmonie. Die könnte inhaltlich weniger an außen- oder europapolitischen Positionen scheitern (beide sind Transatlantiker), sondern an innenpolitischen: Merz hat bei seinen Fans als „Anti-Merkel“ viele Sehnsüchte geweckt. Die vermisste Aufbruchstimmung könnte er mit seinem Redetalent kompensieren, er versprach mehr Kontroversen. Politische Partner oder Gegner dürfen sich auf einige Debatten freuen. Wie er den beklagten Verlust konservativer Werte so schnell korrigieren will, ist fraglich. Der Koalitionsvertrag wurde mit der SPD festgezurrt und bietet wenig Spielraum.

AKK hat es da einfacher, sich was rauszupicken. Sie hat das Papier mitverhandelt, steckt inhaltlich tiefer in der Materie. Seit Amtsantritt als Generalsekretärin arbeitet sie am neuen Parteiprogramm. Eine emotionale Wundertüte ist die 56-Jährige sicherlich nicht, was eine geräuschlosere Zusammenarbeit mit der Kanzlerin erahnen lässt. Die Partei würde so eher im ruhigen Fahrwasser bleiben. Interner Streit hat sich noch nie bezahlt gemacht. Das zeigte sich bereits im Juni, als CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik zankten und die Unionsgemeinschaft sowie die Koalition auf der Kippe standen – die Umfragewerte rasselten nach unten.

Sollten die Ergebnisse bei den für die CDU wichtigen Landtagswahlen im Spätsommer bzw. Herbst 2019 in Sachsen, Brandenburg und Thüringen weiter nach unten rutschen, ist der Ärger vorprogrammiert – für Merz oder AKK.