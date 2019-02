Deutschland: Wenn sich Neonazis fit machen für den Umsturz

Keine Regeln – so die Grundregel. Oder möglichst keine Regeln. Es darf getreten, geschlagen, geworfen, geschoben, gezwickt, gekitzelt werden. Aus ist ein Kampf, wenn einer aufgibt, ohnmächtig wird, oder der Schiedsrichter den Kampf abbricht. Es fließt Blut bei MMA-Kämpfen. Viel Blut.

MMA steht für Mixed Martial Arts, also einer Kampfsportart, in der Techniken aller Kampfsportarten verwendet werden dürfen. Aber weniger wegen seiner Brutalität gerät dieser Sport in Deutschland nun ins Zwielicht, als wegen rechtsextremer Tendenzen. Denn zumindest in Teilen der MMA-Szene geht es weniger um den zweifelhaften Spaß an einem regellosen Kräftemessen, als um Begriffe wie „Rasse“, „Nation“ und „Wehrhaftigkeit“.

Es ist ein Name, der in diesem Zusammenhang seit geraumer Zeit immer wieder fällt: Denis Nikitin, einst Hooligan im Umfeld eines Moskauer Klubs, heute Unternehmer in Deutschland. Und einer mit Visionen: „Meine Aufgabe ist global, ich muss alle Lebensbereiche eines modernen Menschen abdecken“, sagte er in einem Interview 2017. Seine Botschaft in dem Gespräch mit einer ukrainischen Webseite: „Entwickelt euch weiter, habt Erfolg! Sieg heil!“ In dem Interview spricht Nikitin auch ausführlich darüber, dass er Fußball eigentlich nicht möge, sondern eher die Schlägereien nach dem Match – so hatte er sich zum Beispiel maßgeblich an der zu medialem Ruhm gelangten Massenschlägerei bei der Fußball-EM 2016 in Marseille beteiligt.