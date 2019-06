Verbot von umstrittener "Homo-Therapie" soll kommen

„Gott ist stärker, man muss den Teufel weiter anfechten“, haben die Priester zu Bastian Melcher gesagt. Immer und immer wieder. Der junge Mann ist euphorisiert, merkt aber, dass sich nichts verändert. „Nur Enttäuschung, Frust, und Selbstmordgedanken wurden stärker“, erzählt der 29-Jährige dem KURIER.

Melcher stammt aus einer evangelikalen Familie in Bremen, die Mitglied einer Freikirche ist. Er versuchte seine sexuelle Orientierung mithilfe von Seelsorge zu ändern. Was man aus den USA kennt, und wie es zuletzt im Kinofilm „Der verlorene Sohn“ thematisiert wurde, findet auch in Deutschland und Österreich statt.

Als Bastian Melcher mit 14 Jahren entdeckt, dass er schwul ist, schämt er sich und schweigt. Er vertraut sich einem Jugendpfarrer an, der ihm einen Kurs empfiehlt. Dort sind Menschen allen Alters, Alkoholkranke wie Drogensüchtige – „alles wurde vermischt“, so Melcher, bei dem Einzeltherapie und Gottesdienste nichts änderten. „Sie sagen, dass du kein schlechter Mensch bist, aber die Gedanken sind halt schlecht“, erzählt Melcher, der fast verzweifelte, weil er nicht so wird, wie Gott ihn haben will. „Teilweise war es so schlimm, dass ich nicht mehr leben wollte.“