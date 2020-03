Deutschland stellt auf Krisenbetrieb um

In Berlin, wo man oft nicht erkennen kann, welcher Wochentag ist, sind an diesem Montag deutlich weniger Menschen unterwegs. Nachdem vor Tagen noch Clubs, Bars, Kinos geöffnet, und Lokale wie Parks voll waren, hat der Senat quasi eine Vollbremsung eingelegt: Veanstaltungen ab 50 Personen sind untersagt, das Nachtleben steht still. Ebenso Freizeitanlagen, Museen, Kirchen, Fitness-Studios. Und nicht nur das: Wie in allen anderen Bundesländern sind die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen.

Selbst im Kanzleramt hat sich einiges geändert: Die Sessel für die Pressekonferenz stehen fast zwei Meter auseinander - und ganz vorne am Pult Kanzlerin Angela Merkel. Der Krisenstab der Bundesregierung hat mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Montag über weitere Maßnamen beraten. "Sie sind einschneidend", moderiert Merkel ein. Ihre Umsetzung obliege den Ländern und Kommunen. "Natürlich wird es Kontrollen geben", betonte die Kanzlerin. Sie hoffe, "dass es ein gewisses Einsehen der Menschen gibt." Es sei beispielsweise sinnlos, eine Schule zu schließen, wenn sich die gleichen Schüler dann woanders träfen.

Abgesehen davon soll künftig auch keine Gottesdienste, Versammlungen bzw. Treffen von Vereinen stattfinden. Restaurants sollen frühestens ab 6.00 Uhr aufsperren und um 18.00 Uhr schließen. Weiter offen bleiben: Wochenmärkte, Lebensmittelmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Drogerien, Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons, Tankstellen, Geschäfte für Haustierbedarf und der Großhandel. Sie sollen an Sonntagen verkaufen dürfen.