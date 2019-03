Deutschland: Schwarz-Grün statt Schwarz-Rot?

Es war kein Karnevalsscherz. Als sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zum Doppel-Interview mit der Bild-Zeitung trafen, trug die eine grünen Blazer und schwarze Hose, die andere ein gelbes Jackett – mehr Symbolik geht kaum. Es sind die Farben jenes Bündnisses ( Jamaika), das nach der Bundestagswahl am Veto von FDP-Chef Christian Lindner scheiterte.

Nun heizten AKK und KGE, wie die Politikerinnen wegen ihrer langen Namen genannt werden, Spekulationen an. „Wir leben in einer Zeit, in der es keine natürlichen Koalitionspartner mehr gibt. Da müssen wir gesprächsfähig sein“, so die CDU-Chefin. „Hier sitzen zwei die regieren wollen“, pflichtete ihre grüne Kollegin bei. Will Kramp-Karrenbauer die SPD loswerden, sich mit Blick auf Jamaika mit den Grünen verbünden? In der Union waren die Erzkonservativen, die AKK einhegen will, sofort alarmiert. Skepsis gibt es auch bei den Grünen.

Parteichef Robert Habeck sieht nach wie vor viele Differenzen, etwa in der Klima- und Migrationspolitik. In der Rheinischen Post bezeichnete er AKKs Abkehr vom Merkel-Kurs als „bemerkenswert falsch“. Und da wäre noch ihr Karnevalsauftritt vergangenen Donnerstag in Stockach, Baden-Württemberg, der ihr Kritik aus sämtlichen Fraktionen einbrachte, ebenso vom Bundesverband der Lesben und Schwule in der Union. Die CDU-Chefin spottete dort über die „Latte-Macchiato-Fraktion“ in Berlin, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführe. Sie seien für „Männer, die nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen“. Grünen-Politiker Sven Lehmann warf ihr in einem offenen Brief Diskriminierung von Inter- und Transsexuellen vor und forderte eine Entschuldigung.