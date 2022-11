Deutschland: Schlammschlacht um Staatsbürgerschaft für Zuwanderer

Es ist nicht das erste Mal, das eine deutsche Bundesregierung plant, die Einbürgerung zu erleichtern – und ebenfalls nicht zum ersten Mal sind die Reaktionen heftig. Kaum war der Entwurf aus dem von der Sozialdemokratin Nancy Faeser geführten Innenministerium bekannt geworden, ging die oppositionelle CDU dagegen in Stellung. Der deutsche Pass dürfe nicht „entwertet werden“, war da aus der Berliner Parteizentrale zu hören. Die Einbürgerung stehe am Ende, nicht am Anfang der Integration, es müsse also weiter gelten: „erst Integration dann Staatsbürgerschaft.“

Pull-Effekte

Auch die bayerische CSU wollte das Thema nicht an sich vorbeiziehen lassen und verknüpfte es mit einem ihrer Kernthemen, dem Kampf gegen die illegale Migration. Die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, fördere nicht die Integration, sondern werde „Pull-Effekte bei der illegalen Migration auslösen“.

Das war das Stichwort für die FDP, die sich öffentlich gegen die Koalitionspartner, SPD und Grüne in Stellung bringt. Noch deutlicher als die konservative Opposition verweist man auf die Bedrohung durch die illegale Migration. Um die müsse man sich zuerst kümmern: Es gebe keine Fortschritte bei der Rückführung (von Migranten, Anm.) und der Bekämpfung der illegalen Migration. „Jetzt soll die Innenministerin erst mal dafür Sorge tragen, dass die, die hier illegal sind, die die möglicherweise auch gesetzlich aufgefallen sind, dass die erst mal ordentlich zurückgeführt werden“, wird FDP-Politikerin Marie Strack-Zimmermann gegenüber RTL deutlich.