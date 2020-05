Probleme mit der Energiewende

Fazit der Kommission: „Aufgrund des langsamen Netzausbaus sind zur Sicherstellung der Versorgung in Süddeutschland zusätzliche Maßnahmen erforderlich.“ Als eine davon haben sich die deutschen Netzbetreiber gegenüber dem letzten Winter noch höhere Reservekapazitäten in Österreich gesichert: An kalten Wintertagen sollen Verbund und EVN 1000 Megawatt – die Leistung zweier durchschnittlicher Kohle- oder Gaskraftwerke – nach Deutschland liefern. Andere wissenschaftliche Gutachten prophezeien eine Stromlücke „von acht Großkraftwerken für 2020“ und kritisieren, dass die Kosten für die Energiewende überproportional den Geringverdienern aufgehalst würden.