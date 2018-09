Deutschland: Oberster Verfassungsschützer im Zwielicht

Der Druck auf Hans-Georg Maaßen wächst: Deutschlands oberster Verfassungsschützer hatte am Freitag via Bild-Zeitung behauptet, es habe in Chemnitz „keine Hetzjagden“ gegeben, und stellte sich damit gegen die Aussagen der Kanzlerin bzw. die Augenzeugenberichte von Journalisten. Ebenso zweifelte er die Echtheit eines Videos an, das die Staatsanwaltschaft Dresden aber als echt bezeichnet.

Dass er seine Verdächtigungen ohne Belege kund tat bzw. das Kanzleramt nicht informierte, brachte dem 55-jährigen parteiübergreifend Kritik und Rücktrittsaufforderungen ein. In der Union, wo sich einige zurückhalten, andere ihn verteidigen, verlangte auch Fraktionsvorsitzender Volker Kauder, Maaßen im Innenausschuss zu befragen. Auch sein Dienstherr, Innenminister Horst Seehofer, der über Maaßens Zweifel informiert war („Herr Maaßen hat mein volles Vertrauen“), erklärte Sonntagabend im ARD, er erwarte „eine Begründung, auf die er seine These stützt.“

Den geforderten Bericht lieferte Maaßen gestern früh ab – er ging an Innenministerium wie Kanzleramt. Er werde derzeit „ausgewertet und bewertet“, berichtete BMI-Sprecherin Eleonore Petermann. Zum Inhalt des Berichts wollten sie bzw. Regierungssprecher Steffen Seibert nichts sagen. Nur so viel: Der Bericht geht an den Innenausschuss und das Parlamentarische Kontrollgremium, die Mittwoch tagen.