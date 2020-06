Montagsdemos – nun gegen Fremde

Gewalt gab es, anders als bei ähnlichen Gelegenheiten in Berlin oder Hamburg, von keiner Seite: " Pegida" will streng friedlich sein und zieht offenbar gerade damit viele Normalbürger und nicht nur notorische Demonstranten an. "Wir sind das Volk", skandieren sie die Parole, mit der vor 25 Jahren an gleicher Stelle bei den Montagsdemonstrationen das Ende der DDR eingeläutet wurde.

Suspekt ist den Medien an den heutigen Demonstranten aber alles, nicht nur ihr Ziel. Denn in Sachsen beträgt der Ausländeranteil 2,2 Prozent – ein Fünftel des deutschen Durchschnitts. Auch sollen nur 12.000 Syrienflüchtlinge im 4,4-Millionen-Einwohner-Land untergebracht werden, ein Bruchteil dessen, was etwa Berlin aufnimmt.

Noch mehr als auf diese Diskrepanz stürzen sich die Medien auf den Erfinder und Hauptorganisator von " Pegida", Lutz Bachmann, 41. Der angebliche Werbefachmann ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Eigentums- und Drogendelikten. Er ist auf Bewährung frei.

Interviews verweigert er, weil er "alle Medien gleichgeschaltet" (Parole über Lautsprecher) und für "sowieso volksfern" hält. Eine klare politische Linie außer der Ausländerphobie scheint er nicht zu haben. Und selbst der widerspricht er auf Facebook mit "meinem türkischen Trauzeugen und Urlauben in Ägypten". Anders die Mit-Organisatoren, die dort klar rechtsradikale Positionen formulieren.