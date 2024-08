Vor einer Woche, am 23. August, kam es in der deutschen Stadt Solingen zu einem furchtbaren Messer-Attentat bei einem Stadtfest. Drei Menschen wurden dabei getötet, mehrere schwer verletzt. In Deutschland ist die Debatte um eine schärfere Migrationspolitik einmal mehr entfacht. Am Donnerstag einigte sich die Bundesregierung dann auf ein Migrations- und Asylpaket. Wohl auch vor dem Hintergrund, dass in Sachsen und Thüringen am Sonntag Landtagswahlen stattfinden.

Was das für Deutschland bedeutet, analysiert Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl.



