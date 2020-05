Merkel muss nach Skiunfall "viel liegen"

Wie Regierungssprecher Steffen Seibert erst am Montag bekannt gab, endete der alljährliche Weihnachtsurlaub der Kanzlerin bei St.Moritz in der Schweiz diesmal früher als sonst: Sie hatte sich bei einem Sturz scheinbar eine schmerzhafte Prellung des Beckens zugezogen. Merkel ist, wie die deutsche Presse teils verwundert feststellt, immer noch auf ihren über 20 Jahre alten Langlaufskiern aus DDR-Produktion unterwegs. Die blauen Flecken am Becken entpuppten sich erst vergangenen Freitag bei sorgfältiger Untersuchung in Berlin als „Infraktion“, als ein angebrochener Knochen. Genauer als „unvollkommener Bruch im hinteren linken Beckenring“, wie Seibert sagte.

"Sie ist hingefallen beim Langlauf, wir gehen von einer niederen Geschwindigkeit aus“, spielte Seibert auf den lebensgefährlichen Skiunfall des deutschen Formel-Eins-Ex-Weltmeisters Michael Schumacher fast zur selben Zeit an. Therapie für die 59-Jährige: „Sie soll drei Wochen lang viel liegen“.

Merkel, die am 30. Dezember noch ihre TV-Neujahrsansprache in Berlin aufgezeichnet hatte, muss in den nächsten Wochen den Großteil ihrer Termine absagen. Dazu zählen eine Reise nach Polen und der Empfang von Gästen wie des neuen Regierungschefs von Luxemburg, Xavier Bettel. Die CDU verschob ihre zweitägige Neujahrs-Vorstandsklausur ab Donnerstag in Erfurt.