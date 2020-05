Koalitionsspiel beginnt mit Knalleffekt

Was am Wahlabend kluge CDU-Politiker um Angela Merkel befürchteten, ist Realität: Ihr grandioser Wahlsieg wird teuer. Das Ausscheiden des bisherigen Partners FDP aus dem Bundestag führt in diesem zu einer linken Mehrheit und verringert die Koalitions-Optionen der Union dramatisch. Merkels einzig realistischer Partner SPD ziert sich demonstrativ, um damit den Preis in die Höhe zu treiben.

Dazu kultiviert die SPD mehr noch als bisher die Behauptung, Merkel habe die Sozialdemokraten in der Großen Koalition 2005 bis 2009 „ruiniert wie alle Partner“, so SPD-Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Dies dürfe ihr nicht noch einmal gelingen, ist die von der Parteiführung ausgegebene Parole, mit der sie eigene Fehler im Wahlkampf zudeckt und das Verhandlungspotential erhöht. Die Behauptung hatte Merkel zwar schon am Wahlabend damit pariert, dass die SPD „ja jetzt vier Jahre in Opposition war und ihr Abstand zur Union da doppelt so groß wurde wie 2009. Ich bin gar nicht nötig, um die SPD zu verkleinern“.

Doch die SPD und viele Medien kultivieren das Klischee der Partner-„aussaugenden“ Merkel weiter. Um das zu verhindern, müsse die SPD nun „alle ihre Kernforderungen durchsetzen“, forderte der Sprecher der SPD-Linken Ralf Stegner. „Genau die Hälfte aller Ministerien“, verlangte der Sprecher des „rechten“ Kreises, Johannes Kahrs, nur das garantiere „Augenhöhe“. „Unbedingt Finanz- und Außenminister“, so andere Hinterbänkler.