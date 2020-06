Deutschland kein "EU-Sozialamt"

400.000 Migranten Nur die USA sind (in absoluten Zahlen) noch beliebter: 2012 lockte Deutschland erstmals 400.000 Zuwanderer an, mehr denn je und doppelt so viele wie noch 2007. Jeder dritte kommt aus der EU. Hauptgründe sind die sehr gute Wirtschaftslage und die Personenfreizügigkeit der EU.

Im Gegensatz zur Warnung mancher Kritiker finden die allermeisten Zuwanderer auch rasch Arbeit, oft hochqualifizierte.

Österreich Auf die Bevölkerungsgröße bezogen ist die Zuwanderung aber in Österreich mehr als doppelt so hoch, in der Schweiz sogar dreimal so hoch, dauerhaft.