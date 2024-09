Seit heute auch im Westen: Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen

Was ist der Schengenraum?

Er gilt als eine der wichtigsten Errungenschaften in Europa: ein Zusammenschluss von Staaten, die an ihren Binnengrenzen freies Reisen ohne Passkontrollen und einen unbürokratischen Gütertransport vereinbart haben. Das Gründerabkommen unterzeichneten im Juni 1985 - also vor fast 40 Jahren - Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten in dem Luxemburger Grenzort Schengen. Österreich trat dem Schengen-Raum im Jahr 1997 bei.

Wer gehört dazu?

Heute 29 Länder. Dazu gehören 25 EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Zuletzt kamen Bulgarien und Rumänien dazu. Dort sind bisher nur die Kontrollen an den Luft- und Seebinnengrenzen aufgehoben, nicht aber an den Landgrenzen.