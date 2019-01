Deutschland: Fünf Wahlen und die K-Frage

Für Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) werden die Wahlen zum Lackmustest. Mit ihr an der Spitze hat die CDU zwar personell eine Neuaufstellung vollzogen, an der inhaltlichen muss sie noch feilen. Laut Welt will die Parteichefin ihren Konkurrenten Friedrich Merz in eine Kommission zur sozialen Marktwirtschaft holen. Auch an der Erstellung des neuen Grundsatzprogrammes werde er mitwirken. Nicht auszuschließen, dass er im Wahlkampf durch ostdeutsche Marktplätze tingelt, um der AfD Wähler abzujagen. Die Last trägt aber die Neue. Sollte die CDU hinter die Rechten zurückfallen, der CDU-Ministerpräsident in Sachsen fallen, wird es hart. Merz-Anhänger würden ihr dies – mit Blick auf die Kanzlerkandidatur – anlasten.