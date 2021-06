Der ewige Horst: Warum Seehofer sein eigener Nachfolger wird

"Ich habe auch mit der Kanzlerin gesprochen. Es ist ja auch eine Erleichterung für sie", sagt Horst Seehofer; und der Saal lacht.

Als der bayerische Ministerpräsident am Montag ankündigt, dass er seine CSU "auch über 2018 hinaus" führen will, ist eigentlich niemand überrascht. Schon zuvor war durchgesickert, dass der oberste Bayer seine eigene Ankündigung, den Sessel in der Münchner Staatskanzlei für einen Jüngeren zu räumen, rückgängig machen wird – was bei anderen politischem Selbstmord wäre, ist bei Seehofer eine Lappalie: "Man lernt, auch in meinem Alter", sagt er dazu, gefolgt von einem Grinsen.

Der bubenhafte Charme, mit dem der 67-Jährige die Politik immer wieder aufwirbelt, macht ihn bei seinen Wählern beliebt – man verzeiht ihm Fehler und Entgleisungen. Angela Merkel, seine Unions-Partnerin in Berlin, hat Seehofer alias "Crazy Horst" damit jedoch an den Rand der Verzweiflung getrieben. Nicht vergessen wird sie ihm, wie er sie am Höhepunkt der Flüchtlingskrise am CSU-Parteitag wie ein Schulmädchen abkanzelte; das Verhältnis der beiden ist seither mehr als nur angeschlagen.