Die Urwahl der deutschen Grünen ist entschieden. Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir führen als Doppelspitze ihre Partei ins Wahljahr 2017. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner teilte am Mittwoch in Berlin mit, Özdemir habe sich bei dem Mitgliederentscheid gegen seine Konkurrenten, Fraktionschef Anton Hofreiter und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck, durchgesetzt.

Göring-Eckardt hatte den Platz in der Doppelspitze bereits vor der Urwahl sicher, da nach den Grünen-Statuten mindestens eine Frau unter den Kandidaten sein muss. Insgesamt waren 61.000 Parteimitglieder aufgerufen, per Brief über die Spitzenkandidatur zu entscheiden. Mit rund 59 Prozent machte dieses Mal ein etwas kleinerer Teil der Basis mit als vor der letzten Bundestagswahl.

Zur grünen Doppelspitze

Katrin Göring-Eckardt war 2013 schon einmal Spitzenkandidatin der Grünen. Danach wurde sie Fraktionschefin. Die 50-Jährige war 1989 an der Gründung der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt beteiligt, die im Bündnis 90 aufging. Ihr Theologiestudium schloss sie nicht ab, ist aber in der evangelischen Kirche aktiv. Wie Özdemir gehört sie zum Realo-Flügel der deutschen Grünen.

Cem Özdemir ist seit acht Jahren Bundesvorsitzender der Grünen, zuletzt hatte sich in der Türkei-Debatte ein klares außenpolitisches Profil erarbeitet. Intern ist er allerdings wegen seiner offenen Haltung zu Auslandseinsätzen umstritten. Integration ist eines seiner wichtigsten Themen. Seine Eltern kamen in den Sechzigerjahren als türkische Gastarbeiter nach Deutschland.