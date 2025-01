Merz stellt klare Forderungen an potenzielle Koalitionspartner

Die CDU/CSU ist mit klaren Anforderungen an mögliche künftige Koalitionspartner in die heiße Phase des deutschen Wahlkampfes gestartet.

"Es wird ein Ende dieser Wirtschaftspolitik geben. Es wird ein Ende dieser Einwanderungspolitik geben. Es wird ein Ende dieser naiven Außenpolitik geben", sagte Kanzlerkandidat Friedrich Merz ( CDU ) am Mittwoch auf der Klausurtagung der CSU -Bundestagsabgeordneten im bayrischen Kloster Seeon im Falle eines Wahlsieges der Union am 23. Februar.

"Deswegen müssen sich alle diejenigen, die mit uns regieren wollen, die Frage stellen, ob sie sich in diesen Fragen ändern wollen oder nicht. Wenn sie sich nicht ändern wollen, dann bleiben sie am Wegesrande stehen", fügte er hinzu. CDU und CSU liegen derzeit in Umfragen deutlich an erster Stelle.

Pochen auf Kursänderungen

Der CDU-Chef nannte mehrere Bereiche, in denen die Union auf einen Politikwechsel bestehe: Er werde im Falle eines Wahlsiegs eine umfassende Steuerreform in vier Stufen bis 2029 angehen, sich in der EU für einen massiven Bürokratieabbau einsetzen, in der Arbeitsmarktpolitik etwa das Bürgergeld abschaffen, die Sicherheit Deutschlands sowie die europa- und weltpolitische Rolle Deutschlands stärken. CSU-Chef Markus Söder fügte hinzu, dass die Union die Migrationspolitik drastisch verschärfen werde. Eine Koalition mit der rechten AfD schloss Merz nach Teilnehmerangaben auch in Seeon in den Beratungen mit der CSU kategorisch aus.

Söder mahnte in Anspielung auf die Entwicklung in der österreichischen Innenpolitik und einen möglichen FPÖ-Bundeskanzler, dass es nach der Bundestagswahl in Deutschland nicht nur zu einem Ämter-, sondern einem Richtungswechsel kommen müsse. "Dies ist elementar entscheidend, damit es uns nicht in Deutschland geht wie in anderen Ländern in Europa." Weil ein Politikwechsel oft ausgeblieben sei, seien Populisten immer stärker geworden.

In der Migrationspolitik distanzierte sich der CDU-Chef deutlich von der früheren CDU-Kanzlerin Angela Merkel. "Die illegale Migration muss gestoppt werden, und die legale Migration muss gesteuert werden", sagte er. Er wisse, welche Fehler gerade seine CDU in den Jahren 2015, 2016 und 2017 gemacht habe.