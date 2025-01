Union und SPD haben bei der ersten Forsa-Umfrage in diesem Jahr leicht zugelegt .

Im RTL/ntv-Trendbarometer kommen CDU und CSU in der Frage nach der Wählergunst der Deutschen auf 32 Prozent (plus eins), die SPD erreicht 17 Prozent (plus eins), während die Grünen mit zwölf und die Linken mit drei Prozent jeweils einen Prozentpunkt verlieren.