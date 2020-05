Apotheker ließen Minister bespitzeln

Berlin/ Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) am Montag (27.08.12) in Berlin waehrend einer Pressekonferenz anlaesslich eines Spitzengespraechs zwischen Vertreter von Bund und Laendern, Aerzten, Kassen und Krankenhaeusern sowie der fuer Organspende und Transplantation zustaendigen Einrichtungen. Die Kontrolle und Aufsicht bei der Vergabe von Spenderorganen soll verbessert werden. Die zustaendigen Stellen von Bund und Laendern wuerden personell so ausgestattet, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen koennten, sagte Bahr am Montag nach einem Spitzengespraech zu Konsequenzen aus dem Organspendeskandal an den Universitaetskliniken Regensburg und Goettingen. (zu dapd-Text) Foto: Adam Berry/dapd

© Bild: Deleted - 1627134