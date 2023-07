Warum die deutsche Ampel über ein Relikt aus den 1950ern streitet

Wo, wenn nicht in Deutschland, könnte ein Streit über Steuern mit so viel Emotionen verknüpft sein: In der Zeit liest man Artikel mit Titeln wie „Weg mit diesem Überbleibsel aus dem Patriarchat“, verfasst von einem der einflussreichsten Ökonomen des Landes, und in der SPD zanken Parteichef und Kanzler öffentlich um dieses Relikt.

Was passiert ist? In Deutschland tobt – wieder einmal – der Streit um die Abschaffung des Ehegattensplittings. Hinter dem Wortungetüm versteckt sich eine steuerliche Regelung aus dem Jahr 1958, nach der Eheleute ihre Gehälter gemeinsam versteuern können. Klingt nach wenig, ist aber seit mindestens 40 Jahren ein ideologischer Streitpunkt bei unseren nördlichen Nachbarn.

Denn die aus Adenauers Zeiten stammende Regelung, wonach Paare ihr Einkommen zusammenrechnen und halbieren können, sodass jeder dasselbe Steueraufkommen zahlt, benachteilige Frauen massiv, so der Vorwurf. Das Splitting begünstigt nämlich hauptsächlich Paare, bei denen einer viel und der andere recht wenig verdient – das halte Frauen, die im Regelfall weniger verdienen, im Endeffekt vom Arbeitsmarkt fern. Eine Erwerbstätigkeit rechne sich für sie nach Abzug der Steuern oft nicht mehr, kritisierte auch die OECD mehrfach.

Das Problem dabei: Wer verheiratet ist, entkommt dem Splitting nicht – darum wird auch seit 40 Jahren immer wieder über die Abschaffung der Regelung gestritten.