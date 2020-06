Affäre Edathy: CSU will SPD-Buße

Lehrer waren ebenso Kunden wie Geistliche, Pfadfinderführer oder Polizisten. Männer aus 50 Ländern konsumierten Fotos und Videos von einem internationalen Kinderpornoring mit Sitz in Kanada. 386 Kinder wurden als Opfer ausgeforscht. Im Rahmen der Operation "Spade" wurde der Ring gesprengt. Die Spuren führten im vergangenen Herbst offenbar nicht nur zu einem SPD-Abgeordneten, sondern auch nach Österreich: Gegen 63 Österreicher wurde Anzeige erstattet.

Ermittler wurden bei Hausdurchsuchungen im ganzen Land fündig. In ihr Visier gerieten Konsumenten im Alter zwischen 22 und 67 Jahren – Akademiker, Arbeiter, Arbeitslose.

Die Verfahren sind teils noch im Laufen – eine Übersicht, wie viele Österreicher allenfalls schon verurteilt sind, gibt es nicht. Beschuldigte gab es in jedem Bundesland. 24 davon in Wien, 13 in OÖ. Je sechs in NÖ und Tirol, jeweils vier in Salzburg und Kärnten und je zwei im Burgenland, in Vorarlberg und der Steiermark.

Bei den konsumierten Bildern und Videos dürfte es sich nicht "nur" um nackt herumhüpfende und spielende Kinder, sondern auch um eindeutiges Material handeln. Wobei: Die Beurteilung, wo harmlose Spielerei aufhört und Pornografie anfängt, ist fließend und hängt vom Richter ab. Reine Nacktfotos von Minderjährigen ohne geschlechtliche Handlungen und entsprechende Aufnahmen der Intimregion fallen grundsätzlich nicht darunter.