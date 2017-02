Deutschland: 10.000 Erdogan-Fans und ein wahlwerbender Premier

Es ist nicht der erste Auftritt eines türkischen Politikers in Deutschland, der nicht mit der Bundesregierung akkordiert ist. Aber Inhalt und Zeitpunkt sind heikler als je zuvor: Nicht nur, dass es ohnehin massive Kritik an dem geplanten Präsidialsystem gibt, das Erdoğan deutlich mehr Rechte zubilligt als bisher. Man fürchtet auch, dass sein Einfluss in Deutschland weiter wächst: Erst am Mittwoch gab es Razzien bei vier Imamen des halbstaatlichen türkischen Vereins DITIB - der KURIER berichtete.

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY Grünen-Politiker Volker Beck, der die Sache - analog zum Grünen Sicherheitssprecher Peter Pilz in Österreich - ins Rollen brachte, forderte die deutschen Behörden sogar dazu auf, Premierminister Yildirim wegen des Spionageverdachts gegen Ditib-Imame zu befragen - und notfalls sogar festzusetzen, zitiert Spiegel Online am Samstag aus einem Schreiben Becks an die Staatsanwaltschaft Duisburg.

Bei Yildirims Aufrtritt in Oberhausen werden heute 10.000 Besucher erwartet. Der türkische Premierminister soll für Recep Tayyip Erdoğans umstrittenes Verfassungsreferendum die Werbetrommel zu rühren. Immerhin sind von den drei Millionen Türkischstämmigen im Land die Hälfte in der Türkei stimmberechtigt. Denn abstimmen dürfen bei dem Verfassungsreferendum in der Türkei am 15. April auch jene Menschen mit türkischem Pass, die im Ausland leben.

Spitzel-Affäre

Die AKP hatte nach den Razzien am Mittwoch gegen die "beispiellose Einschüchterungskampagne" in Deutschland gewettert; Worte, die man wohl auch am Samstag in Oberhausen hören wird. Gerade deshalb sieht die Opposition die Veranstaltung in Oberhausen auch so kritisch.

"Yildirims Werbefeldzug für eine Diktatur in der Türkei sollte unbedingt unterbunden werden", forderte Linken-Politikerin Sevim Dagdelen. Grünen-Chef Cem Özdemir, ebenso wie Dagdelen türkischstämmig, sprach von einem "Wahlkampf für einen Staat von Erdoğans Gnaden". FDP-Chef Lindner forderte gar ein Verbot der Veranstaltung.

Foto: APA/AFP/SASCHA SCHUERMANN

"Innenpolitische Auseinandersetzung sollen nicht nach Deutschland getragen werden"

Eine rechtliche Handhabe gegen den Auftritt gibt es allerdings nicht. Es handele sich um eine "nicht öffentliche, private Veranstaltung", betonte die Oberhausener Polizei. Es gebe "keinerlei Rechtsgrundlage, darauf Einfluss zu nehmen", erläuterte ein Sprecher.

Bei den deutschen Regierungsparteien gab man sich moderater – im Kanzleramt hieß es nur, man wolle nicht, "dass die innenpolitischen Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland getragen werden." So viel Zurückhaltung kommt nicht von ungefähr, schließlich ist auch Kanzlerin Merkels Umgang mit Erdoğan seit dem Flüchtlingsabkommen von besonderer Vorsicht geprägt.

Für Samstag sind auch etliche Gegendemonstration angekündigt. Etwa 1000 Demonstranten bei drei Veranstaltungen würden erwartet, hieß es im Vorfeld aus Polizeikreisen. Anmelder sind unter anderem die Essener Grünen und die Jugendorganisation der Partei Die Linke.