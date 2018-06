Deutsches Rettungsschiff lädt Salvini an Bord ein

Die Crew des Rettungsschiffs "Lifeline" hat Italiens Innenminister und Rechtsaußen-Politiker Matteo Salvini zu einem Besuch an Bord eingeladen. "Herr Salvini, wir haben kein Menschenfleisch, sondern Personen an Bord. Wir laden Sie ein, damit sie sich überzeugen können, dass wir Menschen vor dem Ertrinken gerettet haben", so in einem Tweet am Sonntag.

Schiffskapitän Klaus Peter betonte, er fürchte nicht die Festnahme, sollte er in einem italienischen Hafen eintreffen, wie Salvini droht. "Ich möchte Herrn Salvini zu einer Reise mit uns einladen. So kann er die dramatischen Szenarien im Meer begreifen. Niemand an Bord dieses Schiffes verdient einen Euro von den Rettungseinsätzen. Wir sind alle ehrenamtliche Helfer", sagte Peter im Interview mit dem italienischen Radiosender Radio Capital.