Den Sonntag verbrachte der Kanzler vorsichtshalber in seiner Wohnung in Potsdam. Heute, Montag, ist Scholz jedenfalls in Amt und Würden. Unter anderem will er in Berlin beim Sommerfest der SPD-Zeitung „Vorwärts“ teilnehmen. Auch weitere Termine würden eingehalten, heißt es – darunter eine Ansprache bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München.