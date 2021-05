Der bisher für strikte Zurückhaltung in der Öffentlichkeit bekannte deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) ist seit Montag auf Instagram aktiv. Der Auslandsgeheimdienst, dessen Zentrale in Berlin-Mitte liegt, startete am Montag einen Kanal in dem Netzwerk. Ziel ist die Rekrutierung von Nachwuchs.