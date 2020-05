Grüne wagen keinen Neustart

Die plädieren für den Gang der Partei in die politische Mitte, das Lockern des Dauerpakts mit der SPD und das Auffüllen der Lücke der aus dem Bundestag geflogenen FDP. Die „Realos“ sind zahlenmäßig aber weit unterlegen, was sich nun in der Besetzung der Führungspositionen zeigt: Göring-Eckardt gewann auch mit den Stimmen der „Fundis“.

Damit gilt in Berlin nun die Chance auf eine schwarz-grüne Koalition, die morgen, Donnerstag, mit der Union erstmals sondiert wird, als noch geringer als ohnehin.

Das Werben prominenter Altgrüner wie Joschka Fischer für den Kurswechsel war damit vergeblich: „Manche werden älter, aber nicht erwachsen“, hatte er schon nach der Wahl über die Fundis unter Trittin, den nun abgetretenen männlichen Fraktionschef, geätzt.

Das wird die alte, früher so staatskritische Führung zumindest bei Versorgungsjobs: Ex-Fraktionschefin Renate Künast und Ex-Parteichefin Claudia Roth wollen Bundestagsvizepräsidentin werden – in der nächsten grünen Kampfabstimmung.