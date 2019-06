Deutsche Debatte: Entzug von Grundrechten für Rechtsterroristen?

„Wegsehen kann tödlich sein.“ In einem Beitrag für die Bild-Zeitung ruft der deutsche Außenminister Heiko Maas ( SPD) knapp drei Wochen nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu entschiedenem Einsatz gegen rechte Gewalt auf. Mit Blick auf die „Fridays for Future“ kann sich Maas einen „Donnerstag der Demokratie“ vorstellen.