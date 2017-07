Die Sänger des weltweiten Sommerhits "Despacito" protestieren dagegen, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro ihren Song politisch instrumentalisiert. Auf ihren sozialen Känälen wandten sich die Puerto Ricaner Luis Fonsi und Daddy Yankee am Montag gegen die veränderte Version: "Meine Musik ist nicht für diejenigen gedacht, die sie zur Propaganda einsetzen", schrieb Fonsi auf Facebook.

Foto: AP/Lynne Sladky Maduro hatte am Sonntag eine neue Fassung des Liedes veröffentlicht, in dem er die Venezolaner auffordert, für seine umstrittene Verfassungsänderung zu stimmen. Fonsi wirft Maduro nun vor, den Willen des Volkes manipulieren zu wollen. Der 39-jährige Künstler sagt, er sei nicht gefragt worden und habe der Neuinterpretation nicht zugestimmt.

Maduro presenta versión de "Despacito" para promover la Constituyente pic.twitter.com/8BsSL6LI4b — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) 25. Juli 2017

Staatschef Maduro will am 30. Juli in einer Wahl über die Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung entscheiden lassen. Die Opposition befürchtet, dass er mit der neuen Verfassung eine Diktatur errichten will.