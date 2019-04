Der verpatzte Auftritt des französischen Präsidenten

Die Maßnahmen des Präsidenten, um die „ Gelbwesten“ zu besiegen, wurden zu früh bekannt.

Die Kreise um Emmanuel Macron, die teilweise noch immer nicht verstanden haben, wie etliche Franzosen ticken, werfen gerne mit Worten um sich, die aus dem amerikanischen Military- und Management-Kauderwelsch stammen. Dazu gehört der Begriff des „Blast-Effekts“.

Gemeint ist eine Explosion, deren Druckwelle alles hinwegfegt. So einen „Blast-Effekt“ hatten Berater des Präsidenten für Montag-Abend prophezeit. Da wollte der Staatschef in einer zwanzigminütigen TV-Rede ein Maßnahmen-Paket ankündigen, um die lästigen „ Gelbwesten“ endgültig vom Tapet zu fegen.

Aber für den „Blast“ sorgte dann der Brand von Notre-Dame, und Macron hatte ein Einsehen, dass zwei „Blasts“ an einem Abend zu viel wären. Deshalb ergriff er am Dienstag im TV nur kurz das Wort. Dabei stellte er den Wiederaufbau von Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren in Aussicht, und hielt in verschlüsselter Form den „ Gelbwesten“ eine Standpauke. Alles nach dem Motto: die Nation müsse „wieder zusammenfinden“, jeder habe seine Aufgabe zu erfüllen, da wo er sich gerade befinde, ob „reich oder weniger reich“.