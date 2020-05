Der Preis der Turboreformen

„Es ist eine Mischung aus der allgemeinen Wirtschaftskrise und Montis Sparplänen, die die Situation sehr schwierig macht. Die Wiedereinführung der Imu, die wir schon sehr gespürt haben, war bis jetzt von allen Monti-Reformen die härteste“, sagt die Jungfamilie. „Ich habe bereits die erste Rate von 150 Euro bezahlt, die nächste Zahlungsforderung, deren Höhe ich noch nicht abschätzen kann, wird im Dezember fällig“, erzählt Stefania. Die Immobiliensteuer belastet vor allem Eigentümer kleiner Wohnungen. Die zweite Rate dürfte laut Kalkulation des Bauwirtschaftsverbands „Confedilizia“ in Rom und Neapel noch höher ausfallen. Dadurch sollen jährlich 1,6 Millionen Euro in die marode Staatskasse fließen.

Seit der letzten Benzinpreiserhöhung bleibt auch bei Familie Sacco das Auto die meiste Zeit in der Garage. „Ein Liter Benzin kostet in Rom derzeit zwei Euro, da gehe ich lieber zu Fuß in die Arbeit oder nehme den Bus“, so Stefania. Ehemann Mario kämpft sich jeden Morgen auf seinem Motorrad durch den Verkehrsstau in sein Atelier. Der 42-jährige Römer ist freiberuflicher Architekt. Kopfzerbrechen bereiten ihm vor allem die großen Zahlungsverzögerungen seiner Kunden. Dazu zählen Privatleute ebenso wie die Region Latium, die erst jüngst durch Verschwendungssucht und Korruption ihrer Regionalpolitiker in die Schlagzeilen geriet. „Fast alle finanzieren ihre Bauprojekte über Kredite, deren Raten sie irgendwann nicht mehr zahlen können.“