Der Papst auf Tuchfühlung mit den Scheichs

Pferde begleiteten den Wagen (bewusst ein kleiner), mit dem Papst Franziskus zum pompösen Präsidentenpalast mit den markanten 70 Kuppeln fuhr. Salutschüsse vom Boden aus und eine Fliegerstaffel in der Luft, die den Himmel mit gelb-weißen Rauchstreifen dekorierten (die Farben des Vatikan), rundeten am Montag den feierlichen Auftakt des Besuchs des Oberhaupts der katholischen Kirche in Abu Dhabi ab. Und die zweitägige Visite darf getrost das Prädikat „historisch“ tragen: Denn erstmals überhaupt kommt ein Pontifex Maximus auf die Arabische Halbinsel.

"Leuchtturm der Toleranz"

Dem Kronprinzen Mohammed bin Said al Nahjan – dem starken Mann in Abu Dhabi und in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) – geht es vor allem um eines: Er will sein Land der Weltöffentlichkeit als eines der Offenheit präsentieren. Es sei „ein Leuchtturm der Toleranz, der Zurückhaltung und des friedlichen Zusammenlebens“, sagte der ehrgeizige 57-Jährige zu Beginn des päpstlichen Besuches.