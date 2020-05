Der nächste General im Liebesnetz

Wer auch immer David Petraeus als Direktor des US-Geheimdienstes CIA ersetzen wird, müsse eine wichtige Qualität besitzen: Er müsse das volle Vertrauen von Präsident Obama haben. Das sagt John McLaughlin, ein früherer Vize-Chef der CIA, zum KURIER. „Eine der Hauptanforderungen ist, dass der Direktor jemand sein muss, dem der Präsident nahe steht und mit dem er sich persönlich wohl fühlt, da so viel von dem, was die CIA produziert, direkt für den Präsidenten bestimmt ist,“ so McLaughlin, der jetzt an der Eliteuniversität Johns Hopkins in Washington unterrichtet.

Bis Obama einen Ersatz für Petraeus findet, hat der stellvertretende CIA-Direktor Michael Morell vorübergehend dessen Aufgaben übernommen. „Wenn so etwas in der CIA passiert, verbringt man nicht viel Zeit, nach hinten zu schauen, weil die Dinge so schnell auf einen zukommen“, erklärt McLaughlin, der selbst 2004 das Ruder der Behörde als amtierender Chef für ein paar Monate übernehmen musste. Der US-Geheimdienst sei an Krisensituationen gewohnt. „Letztendlich ist das eine Behörde, die mit Krisen, Druck und Unsicherheiten zu tun hat. In Zeiten wie diesen verliert keiner den Kopf“, so der frühere Direktor. In der CIA gebe es einen genauen Ablauf darüber, wie man mit Führungswechseln umzugehen hat. In den vergangenen sieben Jahren habe es vier Chefs an der Spitze des Geheimdienstes gegeben. „Also gibt es keine Unterbrechung bei den Operationen oder der analytischen Arbeit.“

Morell habe eine enge persönliche und berufliche Beziehung zum jetzigen Verteidigungsminister Leon Panetta aus der Zeit, in der Panetta die CIA leitete. Auch zu Obama habe er einen guten Draht und war in die Operation gegen Osama bin Laden involviert: „Ich glaube er hat das Vertrauen des Präsidenten, weil er während Obamas Präsidentschaft in alle wichtigen Operationen der CIA involviert war. Im Weißen Haus kennt man ihn sehr gut“.