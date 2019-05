Der Machtkampf um den EU-Chefposten hat begonnen

So haben die massiven Mandatsverluste der EVP bei der EU-Wahl am Sonntag den 46-jährigen Bayern politisch geschwächt. Doch als weiterhin stärkste Fraktion im EU-Parlament beharrt die EVP auf ihrem Führungsanspruch – sie will Weber als Nachfolger von Präsident Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission sehen. „Und den Führungsanspruch nehme ich auch wahr“, bestätigte Weber nach einer langen Wahlnacht.

In dem nun angelaufenen Machtpoker zwischen EU-Parlament und den europäischen Regierungen ( EU-Rat) aber hat Weber keine stechenden Karten. Noch bevor Dienstagabend die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammentreffen, möchte Weber daher einen Pflock einschlagen: Zusammen mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen will die EVP den Staats- und Regierungschefs einen Brief mit der Botschaft übergeben: „Es wird keine Mehrheit im EU-Parlament für einen Kandidaten geben, der nicht vorher sein Gesicht und sein Programm gezeigt hat.“ Kurz: Die Parlamentsparteien beharren strikt auf dem System der Spitzenkandidaten.

Doch so einfach werden es die EU-Staats- und Regierungschefs weder Weber noch dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, oder der Kandidatin der Liberalen, Margrethe Vestager, machen. Viele von ihnen, allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beharren darauf, selbst vorzuschlagen, wer Kommissionspräsident werden soll. Schlimmstenfalls könnte in diesem Machtkampf eine lange Blockade drohen. Dann nämlich, wenn der Rat eine Person vorschlägt (was der EU-Vertrag auch vorsieht), das Parlament diese jedoch nicht wählt.