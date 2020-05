Der keltische Tiger lebt wieder

Autos

Die McDonaghs wurden von der Krise ebenfalls hart getroffen. „Vorher hatten wir zwei, zwei Jobs und fuhren zwei Mal pro Jahr auf Urlaub. Jetzt haben wir einen Job, ein, und in den letzten drei Jahren waren wir einmal auf Urlaub.“

Opferbereitschaft

Die EU und der Internationale Währungsfonds haben die Opferbereitschaft der Iren immer wieder gelobt. Die Beamtengehälter wurden seit 2008 um 14 Prozent gekürzt. Es gibt weniger Familienbeihilfe. Das Arbeitslosengeld ist um zehn Prozent niedriger als vor der Krise. Mit diesen Kürzungen und mit Steuererhöhungen konnte die Regierung in den vergangenen vier Jahren den Staatshaushalt um 25 Milliarden Euro konsolidieren – ohne dass es zu sozialen Unruhen gekommen ist.

„Die Menschen hier sind sehr obrigkeitshörig und gesetzestreu“, erklärt Natalia McDonagh, die aus Argentinien stammt. „Das hat mich schon überrascht, als ich vor elf Jahren eingewandert bin.“

Von dieser Eigenschaft profitiert die Wirtschaft. Weil die Lohnstückkosten stark gefallen sind, ist Irland jetzt viel wettbewerbsfähiger als vor der Krise. Das hat den Export angekurbelt. Im Vorjahr ist die Wirtschaft nach drei Jahren Rezession wieder leicht gewachsen – trotz der Sparpakete (siehe auch unten).

Die Frage ist nur: Wie viel mehr an Einschnitten und Einsparungen sind die Iren bereit weiter mitzutragen? Im kommenden Dezember muss die Regierung ein weiteres Konsolidierungspaket schnüren, um das Budgetdefizit weiter zu drücken. Es wird noch mehr Kürzungen im heiklen Sozial- und Gesundheitsbereich geben.

Immobilienmakler Paul Reddy fürchtet, dass sich die irische Gesellschaft spalten wird: In jene, die Jobs haben und vom leichten Aufschwung profitieren; und in jene, die ohne Arbeit bleiben und von den Sparmaßnahmen voll getroffen werden.

Für Reddy selbst ging es in den vergangenen fünf Jahren „ums Überleben“. Vor der Krise verkaufte er 80 Häuser pro Jahr. Zuletzt waren es fünf. Der Makler gesteht Premier Kenny zu, „hart zu arbeiten. Aber ob er das internationale Lob als Krisenbewältiger verdient hat, wird sich erst in Jahren zeigen.“