Der härteste Teil des Brexit beginnt jetzt

Wie geht es nun weiter im Trennungs-Drama Großbritanniens von der EU?

Einen großen Schritt hin in Richtung Scheidung haben Brüssel und London gestern vollzogen. Knapp 600 Seiten Trennungsvertrag und 26 Seiten über die künftige Zusammenarbeit wurden abgenickt. Doch der härteste Teil der Trennung beginnt nun: „Jetzt ist der Moment der Entscheidung: take it or leave it“, sagte gestern auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Richtung britisches Parlament. Nachverhandlungen des in London massiv kritisierten Scheidungsvertrages lehnt Kurz ebenso wie alle anderen EU-Regierungschefs ab. Und auch die britische Premierministerin Theresa May bestätigte gestern erneut: „Das ist ein guter Deal für ganz Großbritannien.“ Und außerdem „der einzig mögliche“.

Bietet dieser gestern gebilligte Trennungsvertrag das, was die Briten wollten: Kontrolle über ihren Grenzen, Gesetze und ihr Geld?

Im Gegenteil. Nimmt das Unterhaus in London bei seiner noch vor Weihnachten erwarteten Abstimmung den Deal an, ändert sich zunächst einmal gar nichts: Zwar verlässt das Vereinigte Königreich per 29. März die EU. Doch bis Ende 2020 bleibt Großbritannien im Regelwerk der Union, muss weiter zahlen und mitarbeiten, ohne mitbestimmen zu dürfen. In dieser Übergangszeit – die eventuell bis 2022 verlängert werden kann – soll der künftige Freihandelsvertrag zwischen EU und Großbritannien verhandelt werden.