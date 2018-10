Der Fall Khashoggi: Trumpf für Erdogan gegen Saudis

Mehr als an Stadien zu bauen, wirft Saudi Arabien der Türkei vor, eine Neuversion des Osmanischen Reichs errichten zu wollen. Aufgeschaukelt hatte sich der Konflikt in Syrien, wo sowohl die Saudis als auch Katar und die Türkei aktiv die Opposition unterstützt hatten. Dabei zogen die drei allerdings alles andere als an einem Strang.

Rückendeckung für Muslimbrüder

Im Zuge des Arabischen Frühlings hatten die Türkei und Katar in Ägypten, Tunesien und Libyen aktiv die Muslimbrüder oder ihnen nahe Gruppen unterstützt. So auch in Syrien. Saudi Arabien wiederum unterstützte diverse Kräfte – außer die Muslimbrüder, die die Legitimität des saudischen Königshauses nicht anerkennen.

In Tunesien sind die Muslimbrüder heute aber marginalisiert, in Ägypten wurden sie durch einen Militärputsch gestürzt. Militärmachthaber al-Sisi gilt als Riad-treu. In Syrien verhinderte die Rivalität zwischen Saudis und Katar sowie den Türken letztlich die Schaffung einer geeinten militärischen Opposition und begünstigte Rivalitäten wie auch Radikalisierung.

Dabei strahlt der Konflikt zwischen den beiden Blöcken bis in das Bürgerkriegsland Somalia. Die Türkei und Katar stützen dort die Regierung in Mogadischu und haben massiv in Infrastruktur und Häfen investiert. Die UAE wiederum haben sich in Häfen in den abtrünnigen somalischen Regionen Somaliland und Puntland eingekauft.