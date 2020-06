Der Bazar der Weltpolitik

Im Vorjahr ist er bei der UN-Generalversammlung mit seiner Initiative grandios gescheitert, am Monag unternimmt der Palästinenser-Präsident eine neuen Anlauf – legt sich die Latte aber niedriger. Mahmoud Abbas will diese Woche vor den mehr als 100 Staats- und Regierungschefs sowie unzähligen Außenministern in New York einen Antrag stellen, um zu erreichen, dass Palästina "nichtstaatliches Mitglied mit Beobachterstatus" der UNO wird. Eine Vollmitgliedschaft scheiterte am Widerstand der USA.

Diese neue "Vatikan-Lösung", wie Diplomaten die Variante nennen, wäre ein Prestigegewinn des in seiner Heimat wegen der angespannten wirtschaftlichen und sozialen Lage unter Druck geratenen Abbas. Zugleich würden die Palästinenser mehr Rechte erhalten, sie könnten sich etwa in Debatten der Vollversammlung einschalten. Zusätzlicher Charme der "Light-Version": Diese kann die einfache Mehrheit der UN-Mitglieder beschließen (diese ist den Palästinensern sicher), es ist kein Veto der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates möglich.