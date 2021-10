Demos in Triest: Gegner der 3-G-Pflicht bleiben auf Barrikaden

aus Mailand Andrea Affaticati

Etwa 12.000 Personen haben laut Polizei am Montag in Triest gegen die geplante Einführung der 3-G-Pflicht für alle Arbeitnehmer in Italien protestiert, die seit Mitte Oktober gilt. Es waren die größten Demonstrationen in der Stadt seit Jahren. Die Polizei war mit Wasserwerfern eingeschritten, um die Protestierenden von den Hafeneingängen zu vertreiben. Manifestanten wurden wegen Panikattacken ins Spital gebracht, drei Sicherheitskräfte erlitten leichte Verletzungen.

Mittlerweile ist zwar wieder der Alltag im Triester Hafen eingetreten, doch die Stadt bleibt weiter im Fokus der Sicherheitskräfte. Für Freitag ist die nächste große Kundgebung angekündigt. Das Hafenarbeiterkomitee, das die Protestaktion gestartet hatte, hat sich mittlerweile von den Aktionen distanziert.