Demonstration in Dresden nach Angriff auf SPD-Politiker: 17-Jähriger stellt sich

Nach dem Angriff auf den deutschen SPD-Politiker Matthias Ecke haben nach Polizeiangaben rund 3.000 Menschen in Dresden für Demokratie und gegen Gewalt demonstriert.

Sie versammelten sich am Sonntagabend im Stadtteil Striesen. Dort war Ecke am Freitagabend von vier jungen Männern beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden. Kurz zuvor hatte mutmaßlich dieselbe Gruppe in der Nähe bereits einen 28-jährigen Wahlkampfhelfer der Grünen angegriffen und verletzt.

Auch die Veranstalter sprachen von rund 3.000 Menschen, die sich am Sonntagabend versammelten. Laut Polizei verlief die Versammlung friedlich.