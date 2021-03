Demonstranten stürmen armenisches Regierungsgebäude

Am Montag stürmten wütende Demonstranten ein Regierungsgebäude in der armenischen Hauptstadt Jerewan und forderten den Rücktritt von Premier Paschinjan. Es war der bisherige Höhepunkt der seit Monaten anhaltenden politischen Krise in dem Kaukasusland.

Hintergrund der Proteste ist der jahrzehntealte Konflikt mit dem benachbarten Aserbaidschan wegen der Region Berg-Karabach.

Nach dem verlorenen Krieg gegen Aserbaidschan um Berg-Karabach voriges Jahr und einem für Armenien bitteren Waffenstillstand steht Paschinjan stark unter Druck, seit Tagen gibt es Proteste gegen ihn. Am Donnerstag hatte er eine Rücktrittsforderung der Armee abgelehnt und sprach von einem Putschversuch.