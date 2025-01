"Leben in einem Wald": Trump nennt Österreich (wieder) "Waldnation"

Donald Trumps Bild von Österreich dürfte sich in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert haben. Zumindest erweckt sein jüngstes und erstes großes Interview, das der frisch angelobte US-Präsident seinem Haus- und Hof-Sender Fox News gegeben hat, diesen Eindruck.

In Zusammenhang mit den Waldbränden in Kalifornien kritisierte Trump, Kalifornien solle sich besser um seine Wälder kümmern. Und: Unterschiedliche Staatsoberhäupter aus Europa - darunter Finnland und Österreich - hätten ihm erklärt: "Wir leben in einem Wald, wir sind eine Waldnation“, so Trump gegenüber Fox News. Es sei zudem doch "schön, das sagen zu können, oder?", fragt Trump.