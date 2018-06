David Lynch: "Trump könnte einer der besten Präsidenten werden"

Aber Lynch, bekannt auch für seine Unterstützung der oft als sektenhaft bezeichneten "Transzendentalen Meditation", ist sich da nicht so sicher: „Er könnte einer der größten Präsidenten werden, weil er so disruptiv ist. Niemand kann ihm in einer intelligenten Art und Weise kontern“, sagte er in einem Interview mit dem Guardian. Nicht dass Trump einen guten Job machen würde. Aber er mache Platz für Außenseiter. „Unsere sogenannten Leader bringen das Land nicht weiter. Sie sind wie Kinder. Das hat Trump aufgezeigt.“

Im Vorfeld der US-Wahlen habe er Bernie Sanders gewählt, aber grundsätzlich sei er eher unpolitisch. „Ich möchte einfach die Freiheit haben zu tun was ich will.“

US-Präsident Donald Trump hat umgehend auf das Lob reagiert, das gar nicht so sehr eines ist: „Das war es jetzt natürlich mit seiner Karriere.“ Nach seiner eigenen Meinung, gab er bei einer Rede in South Carolina bekannt, wird er nicht nur einer der besten Präsidenten, weil er die politische Landschaft ins Beben gebracht hat: „Sondern wegen der Dinge, die ich getan habe.“