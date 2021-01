David gegen Goliath: U-Haft für Kremlkritiker Nawalny

Nawalny spielt also weiterhin David gegen Goliath. „Er hat gewusst, dass er nach seiner Rückkehr verhaftet werden könnte und hat das bewusst in Kauf genommen“, sagt Mangott. „Mit seinem Mut und seinem Sendungsbewusstsein kann er nur in Moskau Opposition betreiben.“

Der Russland-Kenner weist darauf hin, dass Nawalny im Westen schwer überschätzt und in Russland unterschätzt wird. So haben etwa 30 Prozent der Russen von ihm noch nie etwas gehört. Und 50 Prozent glauben nicht, dass der „Berliner Patient“ oder der „Blogger, den niemand braucht“ vom Staat vergiftet wurde. Die Hälfte der Russen denken, sagt Mangott, dass er seine Vergiftung selbst inszeniert hat oder ein westlicher Geheimdienst dahinter steckt.

Einziger Hoffnungsstreif

Putin weiß, eine lange Haftstrafe hätte den Oppositionellen, der immer so tut, als duelliere er sich mit dem Herren im Kreml auf Augenhöhe, zur Ikone der Opposition gemacht. Für junge, gebildete, städtische Russen ist Putins Gegenspieler der einzige Hoffnungsstreif am Horizont. „Da nimmt man seine rechtsnationalistischen und sozialpopulistischen Ansichten in Kauf“, sagt Mangott. „Er ist die einzige realistische Hoffnung für die Opposition.“