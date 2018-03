Datenskandal: Facebook-Chef Zuckerberg gibt erstmals "Fehler" zu

PR-Problem

Es ist nicht das erste Mal, dass Facebook in der Kritik von Datenschützern und Politikern steht. Bisher hatte sich Zuckerberg jedoch stets unbeeindruckt davon gezeigt. Der Skandal um Cambridge Analytica könnte sich nun aber zu einer handfesten Krise für das Unternehmen auswachsen.

Offiziell sah sich Facebook - jedenfalls bis Dienstag - als Opfer eines Betrugs. Die Reaktionen auf den Skandal sind jedoch heftig: Anleger stoßen Facebook-Aktien ab. Bei Twitter macht der Hashtag "#deletefacebook" (lösche Facebook) die Runde. Er wurde unter anderem von WhatsApp-Mitgründer Brian Acton aufgegriffen, der den Messaging-Dienst für rund 22 Milliarden Dollar an Facebook verkauft hatte und bis vor kurzem auch noch dort beschäftigt war.

Das sind Zeichen dafür, dass die öffentliche Stimmung so einhellig gegen Facebook ist wie vielleicht noch nie zuvor. Die Soziologin Zeynep Tufekci schreibt in der New York Times von "Facebooks Überwachungsmaschine". Der frühere Facebook-Investor Roger McNamee warnt, wenn die Firma nicht reagiere, würden sich Nutzer abwenden. Das könne die Plattform "dauerhaft bedrohen". Warton-Professor Michael Useem sieht einen "katastrophalen Moment" für das Netzwerk. Und von Gründer und Chef Zuckerberg und war seit Beginn der Krise nichts zu hören.